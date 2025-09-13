Жителям КНДР запретили произносить слово «гамбургер»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое», посчитав их слишком западными. Он поручил заменить их корейскими аналогами.

Так, избегать англицизмов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее, поручили туристическим гидам, принимающим туристов из России и Китая на курорте Вонсан, пишет издание The Sun.

Например, слово «гамбургер» необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» — на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться «машинами для экранного сопровождения».

В настоящее время гиды, работающие с иностранными туристами, проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к новой северокорейской лексике и избегать иностранных заимствований.