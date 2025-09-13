НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Жителям КНДР запретили произносить слово «гамбургер»

Источник:
Sibnet.ru
209 3
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Фото: © U.S. Department of State

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое», посчитав их слишком западными. Он поручил заменить их корейскими аналогами.

Так, избегать англицизмов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее, поручили туристическим гидам, принимающим туристов из России и Китая на курорте Вонсан, пишет издание The Sun.

Например, слово «гамбургер» необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» — на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться «машинами для экранного сопровождения».

В настоящее время гиды, работающие с иностранными туристами, проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к новой северокорейской лексике и избегать иностранных заимствований.

Еще по теме
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
НАТО запустит против России «Восточного часового»
Трамп заявил, что надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег