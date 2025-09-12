Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

Почти пятая часть населения России не пользуется интернетом, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Исследование, проведенное с 22 по 24 августа 2025 года, показало, что 18% жителей страны в принципе не пользуются глобальной сетью. Результаты опроса демонстрируют зависимость интернет-активности от возраста: чем старше респондент, тем реже он пользуется интернетом.

Среди опрошенных старше 60 лет в интернет не заходят 46% респондентов, в возрастной категории от 46 до 60-ти этот показатель составляет 16%, среди респондентов от 31 года до 45 лет — 3%, у молодежи — всего 1%.

Исследование также касалось мессенджеров и социальных сетей. Опрос показал, что 57% респондентов зарегистрированы в WhatsApp, 46% — в Telegram, 41% имеют аккаунт в соцесети VK.

Решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджерах «скорее отрицательно» восприняли 49% опрошенных, 15% считают эту меру «скорее положительной».

Более половины участников опроса (59%) признались, что за последний год им звонили мошенники по сотовой связи. 14% респондентам подобные звонки поступали через мессенджеры. 30% опрошенных не получали таких звонков.

Опрос проведен среди 1500 респондентов в 97 населенных пунктах путем поквартирного обхода.