Памфилова объявила старт единого дня голосования

Источник:
Sibnet.ru
Глава Центризбиркома Элла Памфилова
Фото: © пресс-служба президента России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт единого дня голосования в России, который пройдет с 12 по 14 сентября.

«В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года», — приводит РИА Новости слова Памфиловой, сказанные ей на пресс-конференции.

По ее словам, в этом году кандидатами выдвинули 1616 участников спецоперации. В частности, 189 человек — на выборах депутатов законодательных органов субъектов в 11 регионах, 161 — на выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах. Двое бойцов СВО претендуют на посты глав регионов.

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.

Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.

Практически везде голосование продлится три дня. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.

Обсуждение (4)
