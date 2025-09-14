Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей

Привычка хранить вещи и неумение расставаться с ними может связана с психологическими процессами завершения этапов жизни и проживанием потерь, рассказала психолог и гештальт-терапевт Анастасия Белозерова.

Накопительство может помогать сохранить ощущение контроля, компенсировать эмоциональные недостатки или поддерживать связь с людьми и событиями, которые уже завершены, сказала Белозерова в интервью изданию «Правда.ру».

«Через контакт с вещами человек пытается сохранить ощущение, что какой-то этап его жизни еще не завершен. Это может касаться подарков, старой одежды или памятных предметов — вещи становятся своеобразным продолжением контакта или эмоций, которые в реальности не были полностью выражены», — пояснила Белозерова.

Она отметила, что люди могут переносить на старые вещи те чувства, которые не смогли выразить напрямую. Но чрезмерное хранение может перерасти в патологическое накопительство, связанное с расстройствами личности, предупредила психолог.