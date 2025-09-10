Сибирские ученые очищают воду с помощью гречневой шелухи

Биосорбент для очистки воды из отходов сельхозпроизводства — гречневой шелухи, он предназначен для очистки сточных вод и естественных водоемов от тяжелых металлов. Также, его можно будет добавлять в картриджи домашних фильтров питьевой воды, — сообщили в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН.



«В шелухе гречихи много меланина — полимера, который может сорбировать металлы. Мы научились повышать его сорбционную способность. <…> Наш биосорбент должен работать как самостоятельно для локальной очистки водоема, так и в других водомобильных системах для очистки проточной воды», — цитирует «Наука в Сибири» старшего научного сотрудника института Татьяну Скрипкину.

Технологию отработали на лабораторных мельницах, а сейчас ее переводят на промышленные, способные обрабатывать тонны продукта в час. Шелуха гречки — сырье очень дешевое. Стоимость нового сорбента будет вдвое дешевле активированного угля, который стоит сейчас порядка 500 рублей за килограмм.

В домашних фильтрах для очистки питьевой воды от тяжелых металлов применяют дорогую и дефицитную ионообменную смолу. Сорбенты из шелухи гречихи могут ее заменить.