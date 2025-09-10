НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Впервые уровень ожирения у детей в мире обогнал уровень дефицита веса

Источник:
Sibnet.ru
200 1

Глобальный уровень ожирения у детей впервые в истории превзошел уровень дефицита веса. Ожирением страдает порядка 188 миллионов детей, следует из отчета детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ожирение затрагивает одного из десяти детей в возрасте от пяти до 19 лет в 190 странах. С 2000 года дефицита веса в указанной возрастной категории снизился с 13% до 9,2%, одновременно уровень ожирения вырос с 3% до 9,4%. Исключением из общей статистик стали страны Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Максимальный процент ожирения встречается у детей и подростков островных государств Тихого океана (от 33% до 38%), на второй позиции Чили — 27%, на третьем месте США и Объединенные Арабские Эмираты — по 21%.

В докладе говорится, что ультра-обработанные продукты и фастфуд с высокой долей сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион детей не по их выбору, а через нездоровую пищевую среду. Эти продукты доминируют в магазинах и школах, а цифровой маркетинг дает этим продуктам доступ к юной аудитории.

Еще по теме
Составлен перечень блюд для стандарта русской кухни
Раскрыта опасность употребления кваса водителями
Сухое или сладкое: чем отличаются вина
Эксперт допустил рост цены красной икры до 15 тысяч рублей
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Мадуро объявил начало третьей мировой войны
Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной
Экс‑глава МИД Украины тайно бежал из страны
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

pepelmetal

Ага, а чёрное это на самом деле белое