Впервые уровень ожирения у детей в мире обогнал уровень дефицита веса

Глобальный уровень ожирения у детей впервые в истории превзошел уровень дефицита веса. Ожирением страдает порядка 188 миллионов детей, следует из отчета детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ожирение затрагивает одного из десяти детей в возрасте от пяти до 19 лет в 190 странах. С 2000 года дефицита веса в указанной возрастной категории снизился с 13% до 9,2%, одновременно уровень ожирения вырос с 3% до 9,4%. Исключением из общей статистик стали страны Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Максимальный процент ожирения встречается у детей и подростков островных государств Тихого океана (от 33% до 38%), на второй позиции Чили — 27%, на третьем месте США и Объединенные Арабские Эмираты — по 21%.

В докладе говорится, что ультра-обработанные продукты и фастфуд с высокой долей сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион детей не по их выбору, а через нездоровую пищевую среду. Эти продукты доминируют в магазинах и школах, а цифровой маркетинг дает этим продуктам доступ к юной аудитории.