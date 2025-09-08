Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

Средний размер взятки с января по июнь 2025 года в Новосибирской области составил около 60 тысяч рублей, при этом размер взяток отличается на несколько порядков — от 1 тысячи рублей до 45 миллионов, сообщили в региональной прокуратуре.



Средний размер взятки практически не изменился в сравнении с прошлым годом. Общая сумма взяток составила более 68 миллионов рублей, что почти на 70% меньше год к году, пишет «РБК» со ссылкой на ведомство.

В 2025 году сумма взяток колебалась от 10,5 тысячи рублей до 45,4 миллиона рублей. Мелких взяток — от 1 тысячи рублей. (мелкими считаются взятки до 10 тысяч).

В 2024 году сумма взяток колебалась от 11 тысяч до 96,7 миллиона рублей. Сумма мелких взяток составляла от 2 тысяч рублей.



