НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

Источник:
«РБК»
320 0

Средний размер взятки с января по июнь 2025 года в Новосибирской области составил около 60 тысяч рублей, при этом размер взяток отличается на несколько порядков — от 1 тысячи рублей до 45 миллионов, сообщили в региональной прокуратуре.

Средний размер взятки практически не изменился в сравнении с прошлым годом. Общая сумма взяток составила более 68 миллионов рублей, что почти на 70% меньше год к году, пишет «РБК» со ссылкой на ведомство. 

В 2025 году сумма взяток колебалась от 10,5 тысячи рублей до 45,4 миллиона рублей. Мелких взяток — от 1 тысячи рублей. (мелкими считаются взятки до 10 тысяч).

В 2024 году сумма взяток колебалась от 11 тысяч до 96,7 миллиона рублей. Сумма мелких взяток составляла от 2 тысяч рублей.


Еще по теме
Полицейские участвовали в краже денег в Шереметьево у участников СВО
Россиян атаковал поддельный бот «Госуслуг»
Аглаю Тарасову обвинили в контрабанде наркотиков
Оператор мобильной связи оштрафован за звонок омичу от мошенников
смотреть все
ЧП #Криминал #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
Кадыров оценил план Трампа по конфликту на Украине
Симоньян объявила о своей страшной болезни и экстренной операции
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось