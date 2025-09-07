НАВЕРХ
Песков назвал мессенджеры прозрачными для спецслужб

Источник:
Sibnet.ru
Любые мессенджеры являются абсолютно прозрачными для спецслужб, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — сказал Песков в интервью ТАСС, комментируя ситуацию с ограничением звонков в WhatsApp и Telegram.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами, которые могут обсуждаться на иностранных платформах.

Роскомнадзор 13 августа ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство утверждало, что эти мессенджеры используются для вымогательства и вовлечения россиян в террористическую деятельность.

