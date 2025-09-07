Песков назвал мессенджеры прозрачными для спецслужб

Любые мессенджеры являются абсолютно прозрачными для спецслужб, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — сказал Песков в интервью ТАСС, комментируя ситуацию с ограничением звонков в WhatsApp и Telegram.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами, которые могут обсуждаться на иностранных платформах.

Роскомнадзор 13 августа ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство утверждало, что эти мессенджеры используются для вымогательства и вовлечения россиян в террористическую деятельность.