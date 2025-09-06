Составлен перечень блюд для стандарта русской кухни

Рабочая группа Минпромторга подготовит список из более двухсот наименований блюд, которые войдут в стандарт русской кухни.

Отмечается, что это будут как традиционные блюда, например, уха, солянка и блины, так и более сложные — курник, говяжий рубец, гусь с начинкой и визига, пишет РБК со ссылкой на представителей группы. Перечень будет содержать порядка 250 наименований.

Стандарт нужен для популяризации русских блюд, так как большинство предприятий питания специализируются на усредненной «европейской кухне», уточнило министерство. Ведомство констатировало «критически низкое распространение русской еды».

Ожидается, что стандарт русской кухни будет написан по правилам международной сертификации ISO, который подтверждает соответствие блюд международным стандартам качества.