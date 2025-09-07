НАВЕРХ
Ростех рассказал об уникальности комплекса «Панцирь‑МЕ». ВИДЕО

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» не имеет аналогов в мире из-за отсутствия «слепой зоны», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» — единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение, сказано в сообщении.

«Благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе управления, состоящей из трех радаров (оптического, дальнего обнаружения и сопровождения цели), комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда «видит» в деталях объект атаки. Аналогов в мире у комплекса пока нет», — уточнила пресс-служба.

«Панцирь-МЕ» имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки при помощи оператора. Комплекс обладает модульным принципом построения – его можно устанавливать на боевые корабли различных классов.

Система подтвердила способность отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Он может ликвидировать не только воздушные, но и морские и наземные цели. При этом, ЗРАМК имеет возможность вести огонь сразу по нескольким целям, отметили в «Ростехе».

