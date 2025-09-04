НАВЕРХ
Экшен 007 First Light о молодом Бонде выйдет 27 марта 2026 года

Издательство Sony Interactive Entertainment представило 24-минуты геймплея шпионского боевика 007 First Light от создателей Hitman — датской студии IO Interactive.

Геймерам показали стартовую миссию со стелсом, перестрелками, автомобильной погоней, абордажем взлетающего самолета и даже дракой в свободном падении. Кроме того, игроков познакомили с основными механиками игры: возможностью подслушивать разговоры, применять различные гаджеты и использовать подручные предметы в рукопашных схватках.

Внешность молодому Бонду, только пытающемуся получить лицензию на убийство, подарил ирландский актер Патрик Гибсон, известный по фильмам «Темные отражения» и «Толкин», а также по сериалам «OA» и «Декстер: Первородный грех».

В рамках презентации была названа и дата релиза 007 First Light. Экшен выйдет 27 марта 2026 года на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch 2 по цене 70 долларов.

Игры #Экшены #Консоли
