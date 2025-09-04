Франция вернула Мадагаскару череп обезглавленного короля

Власти Франции официально репатриировали на Мадагаскар три черепа, хранившихся в Музее естественной истории. Один из них предположительно принадлежит королю народа сакалава Тоэре, обезглавленному французскими военными в 128 лет назад.

Это первая процедура после того, как в 2023 году во Франции был принят закон, упростивший репатриацию человеческих останков, изъятых в колониальную эпоху. Два других возвращенных черепа принадлежали воинам Тоэре, сообщил журнал «Археология».

Тоэре был убит во время жестокой военной кампании Франции по установлению контроля над королевством Менабе на западе Мадагаскара. Колониальная армия перебила воинов сакалава в августе 1897, их короля обезглавили, его голову привезли в Париж.

В Музее естественной истории до сих пор хранится более 20 тысяч человеческих останков, собранных под видом научных исследований.