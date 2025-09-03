Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам четырехдневного визита в Китай.

«Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин, следует из прямой трансляции RT.

При этом он усомнился, что в этой встрече есть смысл и напомнил, что у Зеленского официально закончился президентский срок, а по конституции Украины нет способов продлить президентские полномочия.

О начале подготовки к встрече российского и украинского президентов заявил президент США Дональд Трамп после августовского саммита с Путиным на Аляске. Зеленский ранее предлагал провести переговоры с Путиным в одной из стран Европы.