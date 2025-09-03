НАВЕРХ
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Посадившему в пшеничное поле A320 пилоту предъявлен иск на 120 млн

Командир Airbus A320 Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов
Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

нБывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов стал обвиняемым в деле об аварийной посадке Airbus А320 в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, сообщил сам летчик.

Белов рассказал «Российской газете», что 1 сентября ему вручили обвинительное заключение, утвержденное транспортной прокуратурой. Пилоту инкриминируют статью 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, максимальное наказание — лишение свободы на два года).

В качестве обвиняемого по делу его привлекли только 12 июля 2025 года, ранее он, как и другие члены экипажа А320, находился в статусе свидетеля. Согласно материалам дела, своими действиями обвиняемый нанес авиакомпании ущерб в размере 118,9 миллиона рублей.

«Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом в интересах авиакомпании решили сделать виноватым во всех проблемах. Хотя поломка произошла не по моей вине, а при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа», — сказал Белов изданию.

Бывший пилот не понимает, как он нанес ущерб авиакомпании, которая, по его словам, получила страховое возмещение в 1,3 миллиарда рублей, а оставшиеся после распила самолета детали использовала для ремонта других лайнеров.

#Происшествия
Разбор самолета на пшеничном поле

А320, выполнявший рейс Сочи — Омск, экстренно сел в пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

При заходе на посадку в Омске у самолета отказала «зеленая» гидросистема, и командир принял решение лететь в Новосибирск, но был неправильно рассчитан запас топлива. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа.

Белов уволился из «Уральских авиалиний» в апреле 2024 года, после окончания расследования, по собственному желанию. Второго пилота Эдуарда Семенова авиакомпания уволила в марте 2025 года, так как его признали негодным.

