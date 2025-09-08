Кто никогда не станет руководителем

Многие мечтают сделать карьеру и стать руководителем. Тогда они смогут командовать большим количество сотрудников и получать хорошую зарплату, которой хватит на все желания.

Для части претендентов на высокие должности эта мечта несбыточная, даже если их стаж работы в компании большой. При этом проблема будет не в более изворотливых коллегах, не в несправедливых начальниках, а в них самих. Ниже семь самых частых причин, почему работника не повышают по карьерной лестнице.

Офисный планктон

Недаром появилось это словосочетание, описывающее людей, которые существуют, но не развиваются. Такой балласт есть во многих организациях, его терпят, иногда десятилетиями, но вот на повышение безынициативному сотруднику рассчитывать не приходится.

«Один из главных критериев к повышению по карьерной лестнице — саморазвитие и обучение на постоянной основе, сотрудники без инициативы к саморазвитию сейчас никому не нужны», — считает гендиректор консалтингового центра «Уж» Евгений Жигалов.

Стабильно нестабильный

Если сотрудник хронически опаздывает на работу и систематически не выполняет задачи — это признаки нестабильности. И как правило, они исчезают, как только заканчивается рабочий день — домой такой работник всегда уходит вовремя.

В рабочее время ему обычно «некогда», а работает он строго «в рамках должностной инструкции».

Вдобавок человек часто не гибкий, не желает адаптироваться под меняющиеся условия и KPI. Способен дестабилизировать рабочую обстановку, что ставит под вопрос качество и сроки выполнения рабочих задач не только им самым, но и его коллегами, с которыми он работает в команде.

Одной из причин такого поведение может быть то, что человек неправильно выбрал профессию, либо он вообще ничем заниматься не хочет.

Незнайка

Фразу «я не знаю» на работе лучше исключить из лексикона. Руководство ценит и продвигает тех сотрудников, которые либо знаю и готовы отвечать за свои слова, либо как минимум стараются найти решения и предложить вариатнты.

От «незнайки» нет толка в нестандартной или трудной ситуации. Сотруднику может казаться, что он осторожен, но выглядит это как некомпетентность.

«Ни один здравомыслящий руководитель не повысит сотрудника, который патологически боится взять на себя ответственность по любому вопросу. Такой сотрудник выбирает избегающую, неконтактную модель поведения, и при любом обращении к нему "ничего не знает"», — считает психолог Анна Девятка.

Легкотрудник

Работник, который вместо выполнения задачи ежедневно носится по офису и просит помощи у всех подряд, вряд ли подходит на роль начальника. В глазах руководства это попросту лентяй, старающийся переложить свою работу на других.

Если человек не хочет выкладываться на текущей позиции, то точно не будет утруждать себя, когда у него окажутся подчиненные.

«Книга жалоб»

Сотрудник, на которого чаще всего жалуются клиенты. Ошибки как в мелочах, так и в крупных делах свидетельствуют, что работник остановился в своем профессиональном развитии и делает все приблизительно, не вдаваясь в детали.

В случае повышения такой человек заразит своей поверхностностью весь коллектив и, если не развалит, то точно сильно навредит бизнесу.

Любитель конфликтов

Работник, устраивающий конфликт по любому поводу и без — плохой кандидат на повышение. Даже если он сам считает, что борется за справедливость и его мотивы оправданы.

Коллектив живет в перманентном скандале и извержении эмоций. Вместо работы, роста, решения важных задач энергия и время расходуются на конфликты. Сотрудника, который систематически нарушает рабочий темп и атмосферу, скорее, уволят, чем повысят.

Непротивленец

Начальник с покладистым характером — подарок для подчиненных, но не лучший управленец. Мягкий человек не может стать руководителем, потому что его не будут уважать и слушать.

Наплевательское отношение к начальнику немедленно перекинется на работу. К тому же мягкий руководитель не сможет жестко вести себя с конкурентами, защищая интересы свои и своих подчиненных.