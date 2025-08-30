Запад изучит идею создания на Украине буферной зоны

Лидеры ЕС изучают возможность создания на Украине 40-километровой буферной зоны в рамках урегулирования между Москвой и Киевом.

В рамках этой инициативы предполагается переброска в зону военной группировки численностью до 60 тысяч человек, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. При этом создание «буфера» станет возможно только после завершения военного конфликта или прекращения огня.

В настоящее время союзники Киева воздерживаются от публичных заявлений относительно отправки войск на Украину, ожидая ключевых деталей будущих договоренностей. В частности, Кремль может не согласиться на присутствие войск НАТО в буферной зоне.

В этом случае в патрулировании могут принять участие третьи страны, однако их согласие пока также не получено. Помимо того, план еще не одобрил официальный Киев, так как он предусматривает территориальные уступки.

Готовность отправить свои войска на территорию Украины выразили только Франция, Германия и Великобритания, а также прибалтийские страны. При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что американских войск на Украине не будет.