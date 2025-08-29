НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия и Китай создадут свою платежную систему

Источник:
РИА Новости
369 4

Россия и Китай занимаются созданием независимой от Запада платежной инфраструктуры, чтобы избежать диктата с его стороны, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере», — заявил Моргулов.

Дипломат уточнил, что российская сторона продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, а в Китае есть собственная трансграничная платежная система CIPS, в которой участвуют «многие российские банки».

Еще по теме
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
Шойгу предложил талибам помощь России
Лукашенко привезет Путину и Си «мешочки с картошкой»
Серебряную монету с Путиным выпустили в Германии
смотреть все
Политика #Мир #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лавров назвал условие существования Украины
Адам Кадыров получил новую медаль
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
Глава МИД Германии обратился к Путину
Обсуждение (4)
Картина дня
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
Лукашенко привезет Путину и Си «мешочки с картошкой»
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин
Шойгу предложил талибам помощь России
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
23
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet