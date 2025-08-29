Россия и Китай создадут свою платежную систему

Россия и Китай занимаются созданием независимой от Запада платежной инфраструктуры, чтобы избежать диктата с его стороны, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере», — заявил Моргулов.

Дипломат уточнил, что российская сторона продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, а в Китае есть собственная трансграничная платежная система CIPS, в которой участвуют «многие российские банки».