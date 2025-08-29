НАВЕРХ
Как выглядел самый первый мотоцикл

Sibnet.ru
Классический мотоцикл появился раньше первого классического автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Как он выглядел и что это была за машина?
Первый мотоцикл Daimler Reitwagen
Фото: Wladyslaw / CC BY-SA 2.0 de

Первый в мире мотоцикл сконструировали немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Причем они не собирались становиться создателями нового транспортного средства: им нужно было испытать образец бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Даймлер 29 августа 1885 года оформил патент DRP № 36-423 на «транспортное средство с газовым или нефтяным двигателем». Позже появилось название Daimler Petroleum Reitwagen — «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера».

Первым испытателем стал 17-летний сын Даймлера Пауль. 18 ноября 1885 года он проехал на нем около 10 километров от Канштатта, где располагались опытные мастерские, в сторону к Унтертюркхайму.

Тест-драйв не обошелся без сложностей. Сиденье первого мотоцикла во время поездки неоднократно перегревалось, а в конце воспламенилось, потому что непосредственно под ним была расположена система зажигания.

«Я вас поздравляю, Готтлиб! Это не машина, а костедробилка!» — такие впечатления были у проехавшегося позже на Reitwagen Майбаха.

Ни Готтлиб, ни Даймлер больше не возвращались к проектированию мотоциклов. Оригинал сгорел во время пожара в Канштатте, разрушившего заводы Daimler-Motoren-Gesellschaft в 1903 году. Однако к 100-летию первого запатентованного мотоцикла, в 1985 году, было изготовлено десять его ходовых копий.

Конструкция и характеристики

«Первый мотоцикл выглядит, как орудие пытки», — так описала Daimler Reitwagen современная писательница и поклонница мотоциклов Мелисса Холбрук Пирсон.

Рама была изготовлена из орехового дерева и усилена железными пластинами. Деревянные колеса со спицами высотой 60 сантиметров имели железные обода шириной 35 миллиметров, по бокам были установлены два маленьких колеса для стабилизации.

Патентный рисунок Daimler Reitwagen 1885 года
Патентный рисунок Daimler Reitwagen 1885 года
Фото: Gottlieb Daimler

Сиденьем стало седло для верховой езды. Под ним располагалась и выхлопная труба. Тормозная колодка, действующая на заднее колесо, управлялась с помощью шнуров на руле.

Двигатель был установлен вертикально между деревянными опорами и поперечинами. Это был четырехтактный одноцилиндровый бензиновый мотор воздушного охлаждения рабочим объемом 264 кубических сантиметров и мощностью 0,5 лошадиных сила при 600 оборотах в минуту. Чтобы мотор заработал, нужно было крутить ручку.

Масса Reitwagen составляла около 90 килограммов. При испытаниях аппарат развил скорость до 12 километров в час.

