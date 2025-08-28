НАВЕРХ
Убыток российских угольных компаний за полгода вырос в 26 раз

Источник:
«Интерфакс»
Сальдированный убыток российских угольных компаний за первое полугодие 2025 года вырос в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 185,2 миллиарда рублей, следует из данных Росстата.

В первом полугодии 2024 года убыток составлял 7,1 миллиарда рублей. Прибыль угольных предприятий упала на 35,3% до 58 миллиардов рублей, а убытки увеличились в 2,6 раза и составили 243,2 миллиарда рублей. 

Доля прибыльных компаний снизилась до 34% (против 48,6%), количество убыточных увеличилось до 66% (против 51,4%), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

К концу 2025 года сальдированный убыток может достичь 300–350 миллиардов рублей, заявил ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин. Среди проблем от отметил слабый спрос и низкие цены на внешних рынках, а также укрепление курса рубля и высокие процентные ставки по кредитам.

Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
