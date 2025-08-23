НАВЕРХ
АвтоВАЗ бесплатно починит блокирующиеся рули

Источник:
Sibnet.ru
317 0

АвтоВАЗ проведет сервисную кампанию для владельцев автомобилей Lada Vesta, которых затронула проблема самопроизвольной блокировки рулевого колеса.

В рамках кампании производитель бесплатно обновит программное обеспечение электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL). Этот модуль является важным компонентом системы бесключевого доступа, заменяющим традиционный механический замок зажигания.

Дилеры будут проверять версию программного обеспечения ESCL при обращении владельцев Vesta — например, при прохождении планового технического обслуживания, пишет ресурс «Лада.онлайн».

Ранее эксперты установили, что руль на Lada Vesta может блокироваться, если владелец не соблюдает рекомендации по эксплуатации, указанные в руководстве пользователя. Так, после остановки двигателя рекомендуется выждать не менее пяти секунд перед повторным запуском.

Несоблюдение этой рекомендации может приводить к блокировке рулевого колеса. Обновление программного обеспечения ESCL устраняет эту проблему.

