Бывший замминистра обороны не признал вину по делу о взятках

Источник:
РИА Новости
Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов не признал вину в получении взяток, сообщил адвокат Денис Сагач. Другие обвинения Попова, в том числе мошенничество, превышение полномочий и служебный подлог, защитник не комментировал.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов похитили бюджетные 30 миллионов рублей, подделав сведения о строительстве в «Патриоте».

В 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора компании «Бамстройпуть» взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ. В 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от работы сотрудников парка «Патриот», чем нанес ущерб более чем на 8 миллионов рублей.

В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также арестовано имущество на сумму более 100 миллионов рублей, сообщило агентство РИА новости.
Попов также не признавал вину в хищении бюджетных денег при строительстве парка «Патриот». Ранее признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.

