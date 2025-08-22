НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Генпрокуратура потребовала изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей

Источник:
«Известия»
221 1

Генеральная прокуратура требует изъять в доход государства у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова имущества на 1,2 миллиарда рублей. Иск рассмотрит Пресненский суд Москвы.

С 2016 по 2024 годы доход Иванова и его жены, с которой он состоял в браке до 2022 года, составил 274,8 миллиона рублей. При обысках у него изъяли, в том числе, 170 ювелирных изделий, 30 ценных картин, 10 книг, 26 единиц оружия, 44 штук часов, пишут «Известия» со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры.

Во владении Иванова находятся 15 дорогих объектов недвижимости общей стоимостью 235,1 миллиона рублей. Ему принадлежат автомобили «ЗИС 110» 1949 года (150 тысяч рублей), мотоцикл Harley-Davidson XL1200CX 2017 года (1,1 миллиона рублей).

Экс-замминистра фактически владеет компаниями «Дворянское гнездо», «Волжский берег» и «Гермес-Техно», а также их имуществом. На отца Иванова оформлено имущества на 12,5 миллиона рублей, на бывшую жену — на 31,2 миллиона рублей, на личного водителя — на 1,2 миллиона рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей от подрядчиков Минобороны. 1 июля бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.

Еще по теме
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Рост краж аккаунтов в мессенджере Telegram за полгода превысил 50%
Бастрыкин заинтересовался долгостроем школы в алтайском селе
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
смотреть все
ЧП #Криминал #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...