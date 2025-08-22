Генеральная прокуратура требует изъять в доход государства у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова имущества на 1,2 миллиарда рублей. Иск рассмотрит Пресненский суд Москвы.

С 2016 по 2024 годы доход Иванова и его жены, с которой он состоял в браке до 2022 года, составил 274,8 миллиона рублей. При обысках у него изъяли, в том числе, 170 ювелирных изделий, 30 ценных картин, 10 книг, 26 единиц оружия, 44 штук часов, пишут «Известия» со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры.

Во владении Иванова находятся 15 дорогих объектов недвижимости общей стоимостью 235,1 миллиона рублей. Ему принадлежат автомобили «ЗИС 110» 1949 года (150 тысяч рублей), мотоцикл Harley-Davidson XL1200CX 2017 года (1,1 миллиона рублей).

Экс-замминистра фактически владеет компаниями «Дворянское гнездо», «Волжский берег» и «Гермес-Техно», а также их имуществом. На отца Иванова оформлено имущества на 12,5 миллиона рублей, на бывшую жену — на 31,2 миллиона рублей, на личного водителя — на 1,2 миллиона рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей от подрядчиков Минобороны. 1 июля бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.