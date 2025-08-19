НАВЕРХ
Фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах» покажут в России

Sibnet.ru
кадр из фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (реж. Фрэнсис Лоуренс)
Фото: © Lionsgate Films

Кинопрокатная компания «ВОЛЬГА» выпустит в российских кинотеатрах фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» – приквел популярной научно-фантастической франшизы по роману американской писательницы Сьюзен Коллинз.

Действие картины разворачивается за 64 года до первых Игр с участием Китнисс Эвердин, образ которой воплотила Дженнифер Лоуренс. Фильм покажет историю восхождения Кориолана Сноу — будущего президента Панема и главного антагониста, которого ранее играл Дональд Сазерленд.

Роль молодого Сноу в приквеле исполнил Том Блит, также в каст вошли голливудские звезды Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Джейсон Шварцман и Виола Дэви. Режиссером «Баллады» выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший почти все предыдущие фильмы франшизы, кроме первой части.

Картина вышла в мировой прокат 5 ноября 2023 года, собрав более 348 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Российские зрители смогут посмотреть фильм в кинотеатрах с 28 августа, сообщила пресс-служба компании «ВОЛЬГА».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГэндальф и Фродо вернутся в «Охоте на Голлума»

Летом 2025 года стало известно, что компания Lionsgate запускает в производство фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы». Он расскажет историю Хеймитча Эбернети, которая станет связующим звеном между «Балладой о певчих птицах и змеях» и оригинальной трилогией Коллинз. Премьера назначена на 20 ноября 2026-го.


Культгид #Кинематограф
