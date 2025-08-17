Зачем в магазинах кладут на весы смартфон

Некоторые покупатели в супермаркетах кладут смартфон на весы. Странное на первый взгляд действие — простой способ проверить точность магазинных весов.

В отличие от магазинов у дома при посещении супермаркетов покупателям постоянно приходится взвешивать овощи, фрукты и ряд других товаров. Однако перед взвешиванием будет нелишним убедиться, что весы показывают правильные значения.

Проверить точность магазинных весов можно с помощью любого предмета, точный вес которого известен покупателю. Смартфон идеально для этого подходит, так как он всегда с человеком, а его вес указывается в характеристиках производителя.

Впрочем, смартфон — далеко не единственный вариант проверить, врут или нет магазинные весы. Для этого можно использовать упаковку любого товара с указанным весом — например, пачку сахара или соли.