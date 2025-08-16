НАВЕРХ
«Кнопку загрузки» воспоминаний нашли в мозге

Sibnet.ru
Небольшой кластер нейронов в стволе мозга под названием «голубое пятно» помогает мозгу отделять одно воспоминание от другого, выяснили американские ученые.

Исследователи с помощью функциональной МРТ и отслеживания зрачков изучали, как мозг реагирует на изменения контекста при запоминании последовательностей изображений, отмечается в работе, опубликованной журналом Neuron.

При значимых переходах голубое пятно зачастую выдавало краткий всплеск активности, что сопровождается сегментацией воспоминаний. В результате разделенные этим всплеском события запоминались как отдельные.

Эффект усиливался, если сопровождался изменениями в гиппокампе — особенно в зубчатой извилине, отвечающей за различение похожих воспоминаний. С активностью голубого пятна коррелировало большее расширение зрачков

Ученые установили, что у людей с признаками хронически повышенной активности этой области соответствующая чувствительность снижалась, после чего структурирование памяти значительно ухудшалось. Схожую картину можно наблюдать при посттравматическом стрессовом расстройстве.

