Новосибирская чиновница чуть не умерла в СИЗО от укуса сколопендры

«Прецедент»
Сколопендра
Фото: Kristof Zyskowski / CC BY 4.0

Смертельно опасная аллергическая реакция в виде отека Квинке из-за укуса насекомого произошла в СИЗО у заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Дарья Дерябиной.

«В одиночной камере я пробыла шесть дней и потом меня укусила сколопендра. Ночью у меня начался отек Квинке, я проснулась от того, что не могла дышать. Стучала в дверь, но никто ко мне не пришел. Утром начал пропадать голос, а днем поставили укол дексаметазона и стало немного легче, но поднялось давление», — рассказала Дерябина «Прецеденту».

По ее словам, в камере было много мышей и насекомых.
Арестованную дважды посещал врач, он сказал, что перевести ее из камеры нельзя, потому что так решили оперативные сотрудники. После того, как Дерябина пригрозила рассказать все СМИ, ее перевели в другую камеру.

Родственники ранее передали Дерябиной лекарства, среди них был супрастин. Она считает, что эти таблетки ее спасли, когда начался отек Квинке.
После инцидента региональное управление ГУФСИН заявило о проведении проверки. Дерябина провела в СИЗО около месяца, из них шесть дней в одиночной камере, затем арест заменили на запрет определенных действий. 

Чиновницу подозревают в том, что она незаконно передала многоквартирный дом в Бердске из управления ТСЖ в управляющую компанию несмотря на сфальсифицированные протоколы собрания собственников жилья.

