Серьезный ядерный инцидент произошел на британской базе

Серьезный ядерный инцидент категории «А» произошел на военно-морской базе «Клайд», сообщило Минобороны Великобритании.

Инцидент произошел в первом квартале этого года, однако тогда соответствующая информация была засекречена. Никаких подробностей случившегося военное ведомство не обнародовало.

ЧП такой категории имеют «фактический или высокий потенциал радиоактивного выброса в окружающую среду». Это высшая категория опасности по классификации Минобороны.

На базе «Клайд» базируются подводные лодки британского флота, в том числе суда класса Vanguard, вооруженные стратегическими ядерными ракетами Trident. Инциденты категории «А» на этой базе фиксировались также в 2006, 2007 и 2023 годах.