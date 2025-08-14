НАВЕРХ
Серьезный ядерный инцидент произошел на британской базе

Источник:
Sibnet.ru
393 1

Серьезный ядерный инцидент категории «А» произошел на военно-морской базе «Клайд», сообщило Минобороны Великобритании.

Инцидент произошел в первом квартале этого года, однако тогда соответствующая информация была засекречена. Никаких подробностей случившегося военное ведомство не обнародовало.

ЧП такой категории имеют «фактический или высокий потенциал радиоактивного выброса в окружающую среду». Это высшая категория опасности по классификации Минобороны.

На базе «Клайд» базируются подводные лодки британского флота, в том числе суда класса Vanguard, вооруженные стратегическими ядерными ракетами Trident. Инциденты категории «А» на этой базе фиксировались также в 2006, 2007 и 2023 годах.

Обсуждение (1)
mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

mosquito__2010

украинскую вундервафлю отвафлили. иронично.

velam

Помнится он с европой постоянно саммиты собирал без России и что-то принимали.

pepelmetal

Ирония в том что они до сих пор не понимают, что никакие вундервафли их не спасут