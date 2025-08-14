НАВЕРХ
Жилые дома пострадали в Ростове в результате атаки дронов

Sibnet.ru
Вооруженные силы Украины атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Позднее он сообщил о 13 пострадавших: двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 11 человек с ранениями доставляются в больницу.

Атаке дронов подвергся и Белгород. Удар пришелся по зданию областного правительства. Кроме того, трое человек получили ранения при падении дрона на легковой автомобиль.

