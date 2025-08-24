Что спросить у работодателя на собеседовании

На собеседовании нужно не только отвечать на вопросы, но и задавать свои, иначе, заняв вакансию, можно столкнуться с целым рядом непонятных и неприятных моментов.

На собеседовании выбирают не только работника, но и работодателя. Эта встреча необходима для того, чтобы узнать все детали. После того, как кандидат подпишет трудовой договор, расстаться с компанией будет сложнее. Поэтому соискателю стоит заранее продумать и подготовить свои вопросы, советует специалист компании hh.ru Юлия Шубина.

Про зарплату

Обычно в объявлении работодатель не раскрывает всех нюансов, таких как условия переработки, система оплаты труда, премирования, KPI. Поэтому их необходимо выяснить.

Оплата и способы расчета очень важны. Стоит узнать у работодателя, будет ли каждый месяц сумма одинаковой. Если нет, то какие параметры влияют на величину зарплаты, как ее будут рассчитывать.

На доход может влиять сезонность — в какие-то периоды работы может быть больше или меньше; объем отработанного времени — дней или смен. Могут учитываться производительность (сколько единиц продукции сделано или сколько клиентов обслужено), качество (премия за достижения).

На оплату может влиять результативность работы — премию могут давать за эффективность. Часть зарплаты может зависеть от KPI. В таком случае кандидату стоит узнать, как оценивается эффективность и какая часть зарплаты от этого зависит. Лучшая схема — единая для всех сотрудников в одной позиции. Если схемы нет, то могут возникнуть сложности при подсчете.

Также стоит узнать условия оплаты на испытательном сроке и критерии прохождения испытательного срока, который длится от трех до шести месяцев.

Про обязанности

Основные обязанности работника необходимо проговорить на собеседовании наравне с зарплатой и формой занятости. Если какие-то задачи в описании вакансии непонятны, нужно узнать определения терминов или уточнить на встрече.

Вопрос, как проходит типичный день специалиста на интересующей вакансии, будет нелишним. Можно уточнить какие типичные задачи он решает, какие инструменты использует, какие технологии, как часто проходят совещания, какие еще регулярные встречи предусмотрены в отделе.

Это даст представление о потенциальных задачах и понимание, владеет ли соискатель необходимыми инструментами.

Ожидания руководителя станут яснее, а соискатель поймет — интересны ли ему такие задачи. Задавая вопросы, не нужно бояться поставить под сомнения свои знания и навыки. Наоборот, это показывает вдумчивый подход кандидата к работе.

Про карьерный рост

Соискатель должен узнать о возможности карьерного роста. Можно спросить про подход к развитию персонала в компании в целом. Если шансов повышения от линейного сотрудника до руководителя нет, то следует узнать перспективы горизонтального роста.

Если рост возможен, то стоит спросить — на каком основании обычно повышают, а также готова ли компания оплачивать профессиональное обучение.

Про коллег и подчиненных

Соискателю важно знать, с кем ему предстоит работать. Это помогут понять вопросы о структуре команды, ролях в ней, методах взаимодействия — находятся люди в кабинете или работают на удаленке.

Это особенно актуально, если кандидат претендует на руководящую должность. Ему необходимо знать, какие обязанности он сможет делегировать, а какие должен выполнять сам.

Про компанию

О компании, в которой собирается работать кандидат, необходимо узнать заранее, особенно обратить внимание на отзывы о ней. Можно заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на сайте ФНС, чтобы убедиться, что компания существует.

Важно собрать информацию и на собеседовании расспросить о стабильности и перспективах компании. Например, задать вопрос о планах на ближайший год. Часто такую информацию не скрывают от сотрудников и охотно ею делятся.

В нестабильном бизнесе карьеру строить сложно и усилия будут тратиться зря. Исключение — антикризисный управляющий. Для него работа в такой компании станет возможностью показать себя с лучшей стороны.

Про корпоративную культуру

У сотрудников организации должны совпадать ценности, иначе работать вместе тяжело. Если кандидат равнодушен, например, к экологическим проблемам, то работа в компании с экологическим уклоном будет утомлять. А еще будут раздражать необходимость сортировать мусор и экономить воду при мытье рук.

Поэтому важно узнать заранее, что считается важным в компании. Крупные организации охотно рассказывают о своих ценностях и корпоративной культуре. Атмосфера в коллективе — то, с чем работник сталкивается ежедневно. Можно заранее узнать, как принято общаться: на ты или вы, какие правила в общении, проводятся ли корпоративные мероприятия.

Человеку почти всегда приходится выстраивать отношения с коллегами, работа в сплоченном коллективе упрощает решение задач. Многие компании вкладываются в это, организуя корпоративные мероприятия от неформальных праздников до конференций.

Информация о том, как в компании отмечают дни рождения сотрудников и как проводят корпоративы, дает представление о сплоченности и том, насколько интересна жизнь в компании вне работы.

Вопросы без ответов

Если вопросы касаются коммерческой тайны, то работодатель на них не ответит и это нормально. Без ответа могут остаться и другие вопросы, например, решение по уровню зарплаты часто приниматься по итогам собеседования.

Запретные темы

Есть вопросы, которые задавать нежелательно. На собеседовании не стоит касаться чувствительных тем, которые могут вызвать негативную реакцию, традиционно это темы политики, религии, сексуальной жизни.

Чрезмерный интерес к этим темам может вызвать сомнения работодателя в психологической стабильности кандидата. И возможно, такого соискателя сочтут деструктивным и откажутся, чтобы не рисковать спокойной рабочей атмосферой.