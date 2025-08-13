Новый новогодний мюзикл от ТНТ станет сюрпризом для страны

ТНТ в этом году не будет превращать один из культовых советских фильмов в новогодний мюзикл, сообщила пресс-служба телеканала. Это будет путешествие по вселенной советского и мирового кино через историю Шурика и его любви к Нине.

Встреча Шурика и Нины начнется в узнаваемых декорациях «Операции “Ы”», продолжится в «Служебном романе», будет развиваться в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уйдет далеко за пределы знакомых сюжетов.

Авторы вдохновлялись не только советскими комедиями, но и такими фильмами, как «Голый пистолет», «Форрест Гамп», «Субстанция», «Дьявол носит Прада», «Побег из Шоушенка» и «Двоюродная тетушка Мистера Морри», классическими американскими мюзиклами, а одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.

«Фильм бережно совмещает отечественную атмосферу с универсальным визуальным языком зарубежного кино», — цитирует пресс-служба ТНТ режиссера фильма Романа Кима.

Главные роли исполнят Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме появятся 70 актеров и звезд шоу-бизнеса. Уже подтвердили участие ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters, а ведутся переговоры с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Клавой Кокой и другими.

В рамках эксперимента премьера телефильма впервые пройдет в кинотеатрах по всей стране и запланирована на начало декабря, 31 декабря проект увидят зрители ТНТ и онлайн-платформ.

За последние три года ТНТ выпустил три новогодних фильма, основанных на советской классике: «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука». Последний побил все рекорды: его посмотрели 44,8миллиона человек в аудитории 14-44 лет — это крупнейший успех телеканала за новогодний эфир с 2019 года.