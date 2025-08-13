Экономист спрогнозировала плавную девальвацию рубля

Рубль на фоне снижения ключевой ставки может ждать плавная девальвация, но обвала рубля опасаться не стоит, предупредила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

«Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала «Прайм» Ермилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как работают облигации: виды и доходность

По ее словам, управляемую девальвацию могут использовать для пополнения бюджета за счет увеличения рублевых доходов от экспорта.

Эксперт посоветовала придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно облигациями федерального займа.