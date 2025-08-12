НАВЕРХ
Российские войска прорвали фронт ВСУ

Российской армии за последние дни удалось прорвать участок линии обороны вблизи города Покровск и продвинуться вглубь примерно на 10 километров.

Ударное наступление России угрожает перерезать важную дорогу, которая связывает Доброполье с Краматорском, пишет The New York Times со ссылкой на украинские источники. Издание назвало это одним из самых значительных достижений России за год.

Генштаб ВСУ признал, что ситуация на этом участке фронте «непростая и динамическая». На Добропольское и Покровское направления в настоящее время перебрасывают дополнительные силы и средства.

По данным украинского издания «Страна.ua», бои ведутся «уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что российские военные перерезали трассу, соединяющую Доброполье и Красноармейск. Передовые армейские части также дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко.

