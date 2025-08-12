Саранча напала на Дженнифер Лопес в Казахстане. ВИДЕО

Саранча приземлилась на грудь певицы Дженнифер Лопес во время концерта в Алма-Ате — видео с «нападением» артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео насекомое село на грудь Лопес, а затем доползло до шеи. Певица не обращала на саранчу внимания, но потом эффектно стряхнулся гостью взмахом руки.

Ролик быстро завирусился, а в Сети даже появились объявления о продаже «той самой» саранчи за 1 миллион тенге (примерно 150 тысяч рублей), 500 долларов (около 40 тысяч рублей) или обмене на квартиру в Алма-Ате.