Поиск новой работы, будучи трудоустроенным, одновременно имеет ряд преимуществ и недостатков. Ниже несколько полезных советов, как искать новую работу, не увольняясь со старой.

Из очевидных плюсов: нет давления «худеющей» финансовой подушки, не прерывается трудовой стаж, а в глазах потенциальных работодателей трудоустроенный кандидат выглядит более ценным.

Из минусов: необходимость «шпионских игр» и выкраивания времени на собеседования.

Конфиденциальность

Не стоит сообщать о поиске новой работы коллегам, даже тем, с которыми доверительные отношения. Слухи распространяются быстро, и текущий работодатель может узнать о планах о смене работы.

Это чревато тем, что могут указать на дверь или найти замену еще до того, как найдется новая работа. Кроме того, можно передумать уходить, а мосты уже будут сожжены.

Не стоит пользоваться ресурсами компании. Это касается корпоративной почты, телефона, компьютера, принтера и т.п. Чтобы обезопасить себя от случайных «разоблачений», нужно пользоваться только личными устройствами и каналы связи.

Работа с резюме

Прежде чем установить статус «Активно ищу работу», стоит скрыть резюме на рекрутинг-сайте с помощью соответствующих настроек. Тогда его увидят только те работодатели, вакансии которых интересуют, и не увидят рекрутеры с нынешнего места работы.

Есть и более смелый вариант: разместить резюме в выборочном доступе, закрыв его только от текущего работодателя.

Тайм-менеджмент

Планировать собеседования нужно вне рабочего времени, например, до начала рабочего дня, после его окончания или на время обеда.

Увы, это не всегда возможно. Тогда на помощь могут прийти честно заработанные отгулы, дни за свой счет или даже долгожданный отпуск.

Поддержание производительности

Важно не снижать качество своей текущей работы, выполняя обязанности на высоком уровне. Во-первых, так никто не заподозрит, что сотрудник не дорожит нынешним местом и собирается уходить. Во-вторых, это позволит расстаться с текущим работодателем в хороших отношениях и получить от него достойные рекомендации.

Терпение и расчет

В стабильной ситуации, когда кроме возможного выгорания, ничто не торопит, не стоит принимать первое предложение о трудоустройстве. Стоит внимательно изучить новое предложение, сравнить его плюсы и минусы по сравнению с текущей работой. Если преимущества нового места неочевидны, лучше подождать более выгодных предложений.

Время уходить

Если подходящее место найдено и офер получен, следует поставить в известность нынешнего работодателя. Специалисты сферы рекрутинга советуют делать это, минимум, за две недели до ухода, но можно и раньше.

Во-первых, эти две недели все равно придется отработать по трудовому кодексу. Во-вторых, будет время завершить все начатые дела и передать проекты, а работодатель успеет подыскать кого-то на замену, что также позволит вам «расстаться друзьями».