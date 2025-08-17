Почему насекомые летят на свет

Мотыльки и другие насекомые с наступлением темноты упорно летят на свет. Что их туда так влечет? Ученые полтора века бьются над этой загадкой, но так и не нашли однозначного ответа.

Стремление насекомых лететь к свету получило в науке специальный термин — фототаксис. Высказывались предположения, что они двигаются на тепло или искусственный свет ослепляет их. Но эти версии были отвергнуты наукой. Сейчас рассматривается несколько рабочих гипотез.

Первая — связана с навигацией. Насекомые двигаются в пространстве, выдерживая один и тот же угол по отношению к Солнцу и Луне. Это позволяет им лететь по прямой. Но лучи от искусственного источника освещения расходятся радиально, поэтому насекомые начинают двигаться по спирали вокруг лампы.

Вторая гипотеза предполагает, что насекомые воспринимают свет как открытое пространство без препятствий и поэтому инстинктивно направляются к нему.

Третья — связана с ориентацией. Эволюция за сотни миллионов лет научила насекомых находиться к свету (Солнцу или Луне) спиной. Это явление называется реакцией на дорсальный свет.

Искусственные же источники освещения сбивают насекомых с толку. Они пытаются повернуться к ним спиной и неизбежно начинают кружиться вокруг них.