Сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров станцевал лезгинку на региональном музыкальном конкурсе «Дека сан аз» — видео опубликовал глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров выложил минутный видеоотчет о прошедшем конкурсе. Там есть несколько секунд с танцем Адама.

Сын главы Чечни вышел на сцену с пистолетом и в футболке с золоченым волком. Адам не участвовал в конкурсе, а был приглашенным гостем.

Кадыров — третий сын главы Чечни. Он занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики. Награжден рядом орденов и медалей.