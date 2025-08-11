НАВЕРХ
Создан сервис для выявления поддельных голосов мошенников по телефону

Источник:
«Газета.ру»
Интеллектуальная система, способная определить — является ли запись человеческого голоса дипфейком, создана в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Систему назвали «Сипуха» в честь птицы с очень острым слухом.

Основой системы стала нейросеть, обученная различать дипфейки. Для ее обучения разработчики использовали более 200 тысяч записей человеческих голосов и дипфейков, сгенерированных разными алгоритмами. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на университет.

«Сипуха» обнаруживает дипфейки, анализируя кепстральные коэффициенты — важнейшие математические характеристики аудиосигналов. Их рассчитывают для коротких фрагментов аудиозаписей — от 20 до 40 микросекунд.

Сейчас разработчики создают облачный сервис, который позволит быстро подключать функцию распознания дипфейков к любой системе коммуникации, например, к кол-центру или мессенджеру. «Сипухой» уже заинтересовались известные компании — Т-Банк и «Информзащита».


