Создатель «Фарго» снимет сериал по Far Cry

Французская корпорация Ubisoft анонсировала сериал на основе своей серии игр Far Cry. Посвященный этим планам пресс-релиз был опубликован на сайте компании, однако, судя по всему, преждевременно, и вскоре был скрыт.

Согласно релизу, сериальной адаптацией Far Cry займутся шоураннер «Фарго» Ной Хоули и сценарист и продюсер «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни. Антология будет выходить на кабельном канале FX.

«Это сотрудничество принесет богатые плоды. Far Cry — это психологический штопор, который не чурается самых темных и абсурдных сторон человеческой природы, что идеально сочетается со смелым и бесстрашным стилем повествования FX», — цитирует пресс-служба Ubisoft руководитель отдела кино- и телеконтента Ubisoft Film & Television Маргарет Бойкин.

Каждый сезон будет рассказывать отдельную историю с новыми персонажами. Таким образом, как и разные части серии игр, они практически не будут связаны между собой. Будут ли в сериале использованы харизматичные персонажи Far Cry, пока не известно. Сроки выхода на экраны в Ubisoft пока также не указали.

Первая игра серии Far Cry вышла 23 марта 2004 года. На сегодняшний день франшиза включает уже шесть частей (плюс спин-оффы) и является одним из самых коммерчески успешных активов Ubisoft.