Зеленский признал невозможность вернуть занятые Россией территории

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что не сможет вернуть перешедшие под контроль России территории и готов принять перемирие по линии фронта, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Украина приветствует прекращение огня, но не позволит на международном уровне признать какие-либо занятые Россией территории. Это связано с тем, что конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав, говорится в материале.

Бывший министр обороны сэр Бен Уоллес заявил The Telegraph, что Киеву необходима помощь европейцев на любых переговорах, «чтобы предотвратить навязывание ему условий урегулирования со стороны Трампа и Путина».

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил, что Соединенные Штаты считают территориальный вопрос главным элементом урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме ждут уступок как от Киева, так и от Москвы.