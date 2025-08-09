НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский признал невозможность вернуть занятые Россией территории

Источник:
The Telegraph
417 4

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что не сможет вернуть перешедшие под контроль России территории и готов принять перемирие по линии фронта, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Украина приветствует прекращение огня, но не позволит на международном уровне признать какие-либо занятые Россией территории. Это связано с тем, что конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав, говорится в материале.

Бывший министр обороны сэр Бен Уоллес заявил The Telegraph, что Киеву необходима помощь европейцев на любых переговорах, «чтобы предотвратить навязывание ему условий урегулирования со стороны Трампа и Путина».

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил, что Соединенные Штаты считают территориальный вопрос главным элементом урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме ждут уступок как от Киева, так и от Москвы.

Тема: Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
Зеленский заявил о новой договоренности по обмену пленными
Украинские дроны атаковали курортный Сочи
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

c2h5oh76

Вот это наказал: Индия и Россия подписали протокол о расширении промышленного сотрудничества6 августа...

Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

Nik3316

Данилонка, ему у тебя учится и учится))))))))

Nik3316

т.е. на 404 воюют одни дедули и немощные студенты? ну значит украйне вилы!