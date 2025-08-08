НАВЕРХ
Изображение на Туринской плащанице могли получить со скульптуры

Archaeometry
Фрагмент Туринской плащаницы
Фото: Koppchen / CC BY-SA 3.0

Новый цифровой 3D-анализ показал, что Туринская плащаница, которую многие считали погребальным саваном Иисуса, вероятно была создана не в результате контакта с телом человека, а с помощью скульптуры.

Исследование провел бразильский эксперт по цифровой графике и 3D-дизайнером Цицеро Мораес, который смоделировал движение одежды на двух объектах: полноценном трехмерном человеческом теле и барельефе — плоской поверхности с неглубокими выступами, говорится в публикации журнала Archaeometry.

В цифровом тесте изображение, полученное при виртуальном натягивании ткани на трехмерную модель человека, выглядело более широким и деформированным — из-за особенностей ткани, обтекающей объем. А отпечаток барельефа очень точно совпал с формой и размерам отпечатка на Плащанице.

Мораес считает, что неглубокая скульптура, сделанная из дерева, камня или металла, могла бы быть подойти на роль формы. А нагрев или пигмент применили только на рельефные участки поверхности, чтобы получить отпечаток. Он сделал вывод, что артефакт мог быть «шедевром христианского искусства».

Туринская плащаница размером 4,5 на 1,1 метра содержит нечеткое изображение человека с ранами, полученными при распятии. Долго предполагалось, что в нее было завернуто тело Иисуса. Радиоуглеродный анализ, установил, что плащаница была изготовлена в период между 1260 и 1390 годами нашей эры.

Наука #Техника #Интересно #Религия
