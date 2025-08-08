НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Доля возвращенных жертвам мошенников денег упала почти до 5%

Источник:
«Коммерсант»
199 1

Сумма украденных мошенниками денег во втором квартале 2025 года снизилась на 8% относительно предыдущего квартала. При этом доля возвращенных пострадавшим денег снизилась до 5,2%, следует из данных Центробанка.

Мошенники похитили в апреле-июне 6,33 миллиарда рублей, это меньше показателя первого квартала, но на 33% больше, чем во втором квартале 2024 года. Доля возвращенных денег снизилась до 5,2% против 9,6% в среднем за четыре предыдущих квартала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

Больше всего денег украдено через операции по счетам (2,22 миллиарда рублей), СБП (2,19 миллиарда) и карты (1,56 миллиарда). В СБП возвращено только 2,7% похищенного. Эксперты объясняют это скоростью переводов и тем, что нет точного механизма возврата, отмечает издание.

Общее количество мошеннических операций составило 273 тысячи — это один из самых низких показателей с начала 2023 года. Всего в апреле-июне 2025 года банки отразили 38,7 миллиона попыток мошеннических операций.

Еще по теме
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Мошенники рассылают поддельные письма от ГИБДД
Измазавшие ядом машину подростки готовили убийство военного
Свинокомплекс под Новосибирском заплатит 2,3 млрд за ущерб экологии
смотреть все
ЧП #Криминал #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Делать нечего еще с компом разговаривать, мышкой нажал куда надо и все.

c2h5oh76

Вот это наказал: Индия и Россия подписали протокол о расширении промышленного сотрудничества6 августа...

korvinsS

А этот всегда мразей оправдывает.

Twilight88

ПК-бояринов так же пытались консольным спидом переманить на жалкие геймпады, не удалось. Удачи им там.