Доля возвращенных жертвам мошенников денег упала почти до 5%

Сумма украденных мошенниками денег во втором квартале 2025 года снизилась на 8% относительно предыдущего квартала. При этом доля возвращенных пострадавшим денег снизилась до 5,2%, следует из данных Центробанка.

Мошенники похитили в апреле-июне 6,33 миллиарда рублей, это меньше показателя первого квартала, но на 33% больше, чем во втором квартале 2024 года. Доля возвращенных денег снизилась до 5,2% против 9,6% в среднем за четыре предыдущих квартала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

Больше всего денег украдено через операции по счетам (2,22 миллиарда рублей), СБП (2,19 миллиарда) и карты (1,56 миллиарда). В СБП возвращено только 2,7% похищенного. Эксперты объясняют это скоростью переводов и тем, что нет точного механизма возврата, отмечает издание.

Общее количество мошеннических операций составило 273 тысячи — это один из самых низких показателей с начала 2023 года. Всего в апреле-июне 2025 года банки отразили 38,7 миллиона попыток мошеннических операций.