Яркий метеор заметили в Иркутской области. ВИДЕО

Яркий болид заметили в небе над Иркутской областью, сообщил председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров в телеграм-канале.

По его данным, метеор пролетел около 00.21 по местному времени 8 августа (20.21 мск 7 августа). Никифоров привел сообщение очевидицы, которая описала болид как яркий и зелено-голубой. Объект рассыпался на фрагменты.

Астроном опубликовал видео с камеры наблюдения в Свирске. Метеор виден в левом верхнем углу кадра ближе к концу ролика.

«Посмотрите свои камеры видеонаблюдения: от Читы и до Красноярска: любые материалы интересны: будем восстанавливать трек», — обратился Никифоров.