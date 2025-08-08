НАВЕРХ
Яркий метеор заметили в Иркутской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
Яркий болид заметили в небе над Иркутской областью, сообщил председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров в телеграм-канале.

По его данным, метеор пролетел около 00.21 по местному времени 8 августа (20.21 мск 7 августа). Никифоров привел сообщение очевидицы, которая описала болид как яркий и зелено-голубой. Объект рассыпался на фрагменты.

Астроном опубликовал видео с камеры наблюдения в Свирске. Метеор виден в левом верхнем углу кадра ближе к концу ролика.

«Посмотрите свои камеры видеонаблюдения: от Читы и до Красноярска: любые материалы интересны: будем восстанавливать трек», — обратился Никифоров.

Жизнь #Природа #Космос #Иркутск
