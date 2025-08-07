Первое издание «Хоббита» Толкиена коллекционер купил за 4,6 млн рублей

Редкое первое издание «Хоббита» Джона Толкиена, которое обнаружили при разборе дома в Бристоле, британский коллекционер купил на аукционе за 43 тысячи фунтов (4,58 миллиона рублей).

Первая публикация «Хоббита» состоялась в 1937 году тиражом 1,5 тысячи экземпляров. К нашему времени сохранилось несколько сотен таких книг, заявил аукционный дом Auctioneum.

У найденного экземпляра нет суперобложки. Несмотря на это, участники аукциона в четыре раза превысили цену в сравнении с ожиданиями аукционеров, сообщила The Guardian.

Первое издание — книга в светло-зеленом тканевом переплете с черно-белыми иллюстрациями Толкиена. Этот экземпляр происходила из библиотеки семьи Хьюберта Пристли, ботаника Оксфордского университета. Пристли и Толкиен могли быть знакомы через писателя Клайва Льюиса, с которым оба переписывались.

«Хоббит» (предыстория к трилогии «Властелину колец») опубликован в мире тиражом более 100 миллионов и экранизирован в 2010-х. Первое издание «Хоббита» с рукописной запиской Толкина на вымышленном эльфийском языке было продано на аукционе Sotheby's в 2015 году за 137 тысяч фунтов стерлингов (14,6 миллиона рублей).