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Новый участок «Чуйского тракта» пойдет в объезд загруженного маршрута

Источник:
Sibnet.ru
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Чуйский тракт
Фото: © ФКУ Упрдор «Алтай».

Новый, 20-километровый участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» позволит объехать один из самых загруженных отрезков, проект реконструкции отправлен Главгосэкспертизе, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

«В настоящее время дорога проходит в стесненных условиях, в том числе по населенным пунктам, расположенным между рекой и горами», — цитирует пресс-служба начальника ведомства Андрея Сека.

Будет реконструирована часть трассы с 454-го по 475-й километры в Майминском районе. Новый четырехполосный отрезок будет уходить влево от существующей дороги в районе «Жемчужины Алтая» в обход населенных пунктов Соузга, Черемшанка и частично Манжерок.

Жилые дома при реализации проекта не затронут. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного выезда на федеральную трассу возле поворота на Озерное построят современную двухуровневую развязку, органично вписав ее в природный ландшафт.

Реализация проекта рассчитана на период по 2027 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2025 году.

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Экономика #Транспорт и дороги #Республика Алтай
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