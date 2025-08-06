Новый участок «Чуйского тракта» пойдет в объезд загруженного маршрута

Новый, 20-километровый участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» позволит объехать один из самых загруженных отрезков, проект реконструкции отправлен Главгосэкспертизе, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

«В настоящее время дорога проходит в стесненных условиях, в том числе по населенным пунктам, расположенным между рекой и горами», — цитирует пресс-служба начальника ведомства Андрея Сека.

Будет реконструирована часть трассы с 454-го по 475-й километры в Майминском районе. Новый четырехполосный отрезок будет уходить влево от существующей дороги в районе «Жемчужины Алтая» в обход населенных пунктов Соузга, Черемшанка и частично Манжерок.

Жилые дома при реализации проекта не затронут. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного выезда на федеральную трассу возле поворота на Озерное построят современную двухуровневую развязку, органично вписав ее в природный ландшафт.

Реализация проекта рассчитана на период по 2027 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2025 году.