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Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы

Источник:
РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и глава Гагаузии Евгения Гуцул
Президент России Владимир Путин и глава Гагаузии Евгения Гуцул
Фото: Пресс-служба Президента РФ / CC BY 4.0

Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

«Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора — ее доставят в тюрьму прямо из зала суда», — сказала Байрам РИА Новости.

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.

Защита настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию «Шор», которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров.

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.

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