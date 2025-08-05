Россия сняла с себя ограничения по ракетам средней дальности

Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил МИД России.

В дипведомстве обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения РСМД и подчеркнули, что они создают прямую угрозу безопасности России.

Так как многократные предостережения Москвы на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе «Россия более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», отметили в МИД.

Договор об РСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км.

В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва объявила односторонний мораторий на производство и размещение ракет в надежде на то, что Вашингтон также не будет развертывать эти системы.