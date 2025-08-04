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Работу алкомаркетов в жилых районах ограничат

Источник:
ТАСС
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Власти разработают критерии для понятия «алкомаркет», что позволит в дальнейшем регулировать их размещение и особенности работы, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Этих магазинов не должно быть так много. Они не должны быть на пути ребенка в школу: по пять магазинов на двор, где дети гуляют. Нужно, чтобы они не мигали яркими красками, не манили дешевыми конфетами. Это, очевидно, тот путь, по которому нам надо сейчас идти», — сказала Буцкая в интервью ТАСС.

Но, по ее словам, прежде чем регулировать их работу, нужно определить, что понимается под алкомаркетами. «Это оказалась совсем не простая задача. Сейчас мяч на стороне Минпромторга с этим определением», — уточнила депутат.

После установления критериев отнесения торговых точек к категории алкомаркетов (например, по доле или объему продажи спиртных напитков) следующим шагом будет определение режима работы таких магазинов — что там может продаваться и для какой категории граждан, добавила Буцкая.

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Жизнь #Законы #Общество
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Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?