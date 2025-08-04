Власти разработают критерии для понятия «алкомаркет», что позволит в дальнейшем регулировать их размещение и особенности работы, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Этих магазинов не должно быть так много. Они не должны быть на пути ребенка в школу: по пять магазинов на двор, где дети гуляют. Нужно, чтобы они не мигали яркими красками, не манили дешевыми конфетами. Это, очевидно, тот путь, по которому нам надо сейчас идти», — сказала Буцкая в интервью ТАСС.

Но, по ее словам, прежде чем регулировать их работу, нужно определить, что понимается под алкомаркетами. «Это оказалась совсем не простая задача. Сейчас мяч на стороне Минпромторга с этим определением», — уточнила депутат.

После установления критериев отнесения торговых точек к категории алкомаркетов (например, по доле или объему продажи спиртных напитков) следующим шагом будет определение режима работы таких магазинов — что там может продаваться и для какой категории граждан, добавила Буцкая.