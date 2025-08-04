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Роспотребнадзор перечислил симптомы отравления арбузом

Источник:
Sibnet.ru
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Арбуз
Фото: © Sibnet.ru

Роспортебнадзор назвал симптомы отравления арбузами. По данным ведомства, эти бахчевые культуры являются одними из лидеров по количеству летних интоксикаций, хотя точная статистика может варьироваться в зависимости от сезона и региона.

Первые симптомы отравления некачественным арбузом появляются в течение от двух до шести часов после употребления, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Об отравлении могут свидетельствовать тошнота и рвота, диарея, слабость и головокружение. Кроме того, возможно повышение температуры.

В случае интоксикации специалисты рекомендуют промыть желудок, выпив 1-1,5 литра чистой воды и вызвать рвоту, а также принять энтеросорбент, например, активированный уголь. Также следует пить больше жидкости для профилактики обезвоживания и соблюдать голодную паузу 4-6 часов.

«Если симптомы не прошли спустя сутки, появились первые признаки обезвоживания – незамедлительно обратитесь к врачу», – говорится в сообщении.

Арбузы не следует покупать у придорожных торговцев, а разрезанный плод следует хранить в холодильнике, напомнила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

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