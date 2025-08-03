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Произошло извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Вулкан Крашенинникова
Вулкан Крашенинникова
Фото: Игорь Шпиленок / CC BY-SA 3.0

Извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Наблюдается первое в истории извержение вулкана. По данным сотрудников Кроноцкого заповедника, в настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории резервата покрыта пепловыми отложениями»,— говорится в сообщении KVERT.

Вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности, предупредили в МЧС России.

«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — отметили в ведомстве.

Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу. Он расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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