Произошло извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Наблюдается первое в истории извержение вулкана. По данным сотрудников Кроноцкого заповедника, в настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории резервата покрыта пепловыми отложениями»,— говорится в сообщении KVERT.

Вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности, предупредили в МЧС России.

«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — отметили в ведомстве.

Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу. Он расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.