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Уиткофф прилетит с миссией от Трампа в Москву

Источник:
ТАСС
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Спецпосланник президента Соедиенных Дональда Трампа Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин
Спецпосланник президента Соедиенных Дональда Трампа Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Спецпосланник президента Соедиенных Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет в ближайшее время в Москве на этих выходных, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]», — приводит ТАСС слова Уитэкера, сказал им в интервью американским СМИ.

Уитэкер также заявил, что США хотят получить «согласие на сделку от обеих сторон» конфликта, и отметил, что визит Уиткоффа в Россию «может принести некоторые плоды».

Трамп ранее затем сообщил, что после поездки в Израиль его спецпосланник нанесет визит в Россию. Уиткофф в недавнем прошлом неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент РФ Владимир Путин.

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